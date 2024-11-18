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Владимир Ефимов: Городские кварталы со школами, детскими садами и спортцентрами построят в столице в рамках 41 проекта КРТ

Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к редевелопменту участков общей площадью 351 гектар в 11 округах столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Здесь возведут современные городские кварталы с необходимой инфраструктурой.

Кварталы со школами и детсадами построят в нескольких округах Москвы
© Вечерняя Москва

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— С января по октябрь 2024 года в Москве началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий. На участках общей площадью 351 гектар планируется построить жилье, включая объекты для программы реновации и других городских нужд, а также высокотехнологичные производства и общественно-деловые пространства. Например, здесь возведут школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и многофункциональные комплексы, — рассказал Владимир Ефимов.

Реализация этих масштабных проектов позволит создать около 100 тысяч рабочих мест.

— Самая крупная территория площадью 46,3 гектара расположена в районе Южное Тушино. Весной по итогам торгов определился инвестор, который займется ее комплексным развитием. Компания возведет на этой территории 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилые дома, производственные и общественно-деловые объекты. Там появятся медицинский центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также школы и детские сады, которые смогут посещать свыше 1,7 тысячи учеников и воспитанников, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Также планируется редевелопмент территории площадью 21,3 гектара, расположенной между Каширским и Котляковским проездами. На этом участке будет построен современный жилой квартал. Там планируется возвести 690 тысяч квадратных метров общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости. Среди объектов будут детский сад на 400 мест и школа на 900 учащихся, магазины, отделения банков, кафе и рестораны.

Другой инвестор реорганизует 17,69 гектара земли в Зеленограде. Договор о комплексном развитии территории заключен с ним по итогам открытого аукциона. На участке бывшей промзоны «Малино» возведут свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые дома, а также общественно-деловые объекты. Например, здесь появятся детский сад для 200 воспитанников, школа для 400 учеников, центр развития детского творчества, пожарное депо и торгово-развлекательный центр, в состав которого войдет спорткомплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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