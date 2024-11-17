Собянин рассказал о планах строительства объектов образования в ТиНАО

В ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных учреждения. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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В этом году завершили строительство и открыли десять новых школ и одиннадцать детских садов. Всего округа получили более 47 тысяч школьных мест и свыше 23 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Социальные объекты были построены в рамках Адресной инвестиционной программы и при поддержке инвесторов. Они обеспечивают все необходимые условия для гармоничного развития детей, включая тех, у кого есть ограниченные возможности здоровья. Например, в школах оборудованы современные учебные классы, медиатеки и исследовательские лаборатории с передовым оборудованием. Планируется, что к 2029 году в Новой Москве будет возведено еще около 90 образовательных учреждений, передает мэр в своем Telegram-канале.

Помимо этого, на улицах столицы появились 87 указателей, которые помогут найти объекты, связанные с великими путешественниками. В Москве неэффективно используемый участок в районе Черемушки реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).