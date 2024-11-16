Схемы маршрутов обновили на московских автовокзалах

На столичных вокзалах были обновлены схемы маршрутов. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Теперь в схемы включили направления в новые регионы России, столицы стран СНГ и другие российские города.

Для удобства пользователей введена цветовая кодировка автовокзалов на общей схеме, что облегчает поиск нужного направления. Каждый автовокзал имеет свою подробную схему маршрутов, а наиболее популярные туристические направления отмечены специальными пиктограммами (например, горнолыжные курорты или исторические города).

Для дополнительной ориентации на схемы нанесены обозначения крупных водоемов. Обновленные схемы размещены в залах ожидания всех пяти столичных автовокзалов, говорится в публикации.

— На всех столичных автовокзалах доступны вендинговые аппараты, станции аренды зарядных устройств и бесплатные комнаты матери и ребенка. Также можно воспользоваться услугами инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. В этом году с открытием автовокзала «Красногвардейский» мы завершили формирование единой навигации на этих объектах транспортной инфраструктуры Москвы, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Вечерняя Москва» выяснила, в какие города с обилием исторических достопримечательностей можно выгодно доехать из Москвы на автобусе.