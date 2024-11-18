Женщины с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы в День матери

В День матери, 24 ноября, Музей Победы смогут бесплатно посетить мамы с детьми до 14 лет (кроме экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа»).

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Для этого на кассе необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

— В этот праздничный день мы подготовили для наших гостей большую тематическую программу. Посетителей ждут экскурсии, мастер-классы, кинопоказ и красочный бал. Все мероприятия бесплатны, но на некоторые необходима предварительная регистрация, — рассказали в Музее Победы.

В 15:00 и 17:00 для гостей проведут иммерсивные экскурсии «Бессмертный подвиг матери» по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Посетители узнают о реальных событиях и судьбах участниц войны, о самоотверженных подвигах матерей, отдавших все силы, чтобы защитить своих детей. Гид Музея Победы расскажет о женах командиров Брестской крепости, о жизни советских семей на оккупированных территориях, о работе женщин в тылу — на заводах и в госпиталях. Чтобы присоединиться к экскурсии, необходима предварительная регистрация.

Подарком для всех мам станет красочный флешмоб, который состоится в величественном Зале Полководцев в рамках «Большого осеннего кадетского бала». Столичные кадеты поздравят своих мам с праздником и закружатся с ними в вальсе. Всего же в кадетском балу в Музее Победы примут участие более 250 пар. В течение почти пяти часов посетители смогут посмотреть яркие выступления молодых москвичей.

Кадеты исполнят полонез, падеграс, польку, кадрили и вальсы, а также другие исторические бальные танцы. Кроме того, зрители услышат выступление военного духового оркестра и увидят концертную программу от ведущих творческих коллективов города Москвы.

Юные посетители смогут научиться делать открытки для мам на творческом мастер-классе в Детском досуговом центре. А в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы пройдет тематический кинопоказ.