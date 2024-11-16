Первая московская международная интеллиада открылась на ВДНХ

На ВДНХ 16 ноября открылась I Московская международная интеллиада. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

«В павильоне №57 ВДНХ (исторический парк «Россия – моя история») собрались не только именитые спортсмены, гроссмейстеры мирового уровня и самые умные люди страны, но и те, кто просто любит интеллектуальный досуг. За главный титул – «Интеллектуальную корону» по шахматам, шашкам и го сразятся более тысячи титулованных гроссмейстеров, мастеров спорта и спортсменов-любителей из разных стран. Более 20 мини-турниров по самым разным интеллектуальным видам спорта ждут в эти выходные школьников, студентов и семьи с детьми», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии открытия интеллиады приняли участие атташе по культуре посольства КНР в России господин Фэн Литао, президент Московской федерации го, гроссмейстер России Тимур Санкин.

«В рамках I Московской интеллиады мы объединили спорт и массовый фестиваль. Проходят соревнования по го, шахматам, шашкам и бриджу, в которых участвуют сильнейшие мастера страны. Фестивальная активность включает игротеку, квизы, всевозможные логические настольные игры и лекторий. Наша страна богата мыслителями, математиками, физиками, программистами. Этим людям свойственно решать головоломки. В детстве этими головоломками являются интеллектуальные игры. Мы – думающая нация, что подтверждает сегодняшнее мероприятие. Ажиотаж большой! Еще не закончилась первая интеллиада, а мы уже начинаем готовиться ко второй», – приводятся в материале слова Тимура Санкина.

Финальные матчи за обладание «Интеллектуальной короной» по основным дисциплинам пройдут 17 ноября и будут транслироваться в прямом эфире общероссийского телеканала «Старт». Партнерами мероприятия выступают московские федерации шахмат, шашек и компьютерного спорта, Московский дворец пионеров, международная школа «Алгоритмика», онлайн-платформа «Спутник Го», телеканал «Старт», компания «Перфектум» и онлайн-платформа для внеклассного чтения Ваукнига.рф.