Собянин сообщил об изменении маршрутной сети наземного транспорта в Сколкове

Маршрутная сеть наземного транспорта изменится в Сколкове с 23 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Вместо маршрута № 1147 начнут функционировать три новых. Sk2 будет проходить от станций метро «Филевский парк» и «Славянский бульвар», Sk3 — от МЦД Солнечная и Мещерская, а также станции метро «Говорово». Маршрут Sk4 в свою очередь будет следовать от станции метро «Тропарево». Новые пути будут проходить через территорию инновационного центра вместе с существующим Sk1.

— Для пассажиров разработана удобная идентификация маршрутов Sk. Таблички окрашены в фирменный салатовый цвет и дополнены внизу или голубой, или красной, или зеленой полосой, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В августе стало известно о том, что от метро «Каширская» до метро «Кантемировская» по Пролетарскому проспекту будут курсировать дополнительные автобусы № 844. Координатор проекта «Безопасная столица» в ЮАО Александр Лиханов сообщил, что это стало возможным благодаря активным жителям города, желающим менять свои районы к лучшему.