Синоптики спрогнозировали потепление до плюс 5 градусов в Москве

Жителей Московского региона в субботу, 16 ноября, ждет облачная погода с небольшими дождями. Температура воздуха достигнет показателя до плюс 5 градусов.

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Согласно данным Гидрометцентра, в Москве в течение дня температура будет находиться в диапазоне от плюс 3 до плюс 5 градусов, а ночью опустится до плюс 3.

В Подмосковье температура днем — от 0 до плюс 5 градусов. В ночное время она может снова снизиться до 0.

В столичном регионе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное установится на уровне 739–741 миллиметра ртутного столба, указано на сайте Гидрометцентра.

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается заметное потепление, которое будет вызвано влиянием атлантического циклона. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также рассказал, что во второй половине ноября погода в Москве порадует жителей повышенными температурами. Потепление начнется уже в эти выходные дни, обещая комфортные условия для горожан.