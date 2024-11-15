В Москве назвали победителей Большого детского фестиваля

Лауреаты Большого детского фестиваля (БДФ), за время проведения которого прошло более 280 мероприятий для детей и подростков, объявлены на торжественной церемонии в Москве. В частности, лучшими фильмами для детей названы "Ада" и "Хоккейные папы", сообщается на сайте Минкультуры РФ.

"В этом году Большой детский фестиваль впервые проходил одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. За два месяца в театрах, библиотеках, кинотеатрах и на других площадках двух городов прошло 286 мероприятий для детей и подростков: показы спектаклей со всей России, кино и мультфильмов, встречи с писателями, мастер-классы, квесты и другие события", - говорится в сообщении.

Церемония закрытия фестиваля началась с вручения премии "За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики Министерства культуры РФ". Ее обладателями стали Государственный театр кукол Республики Коми за спектакль "Пиковая дама", Белгородский государственный театр кукол за постановку "Преступление и наказание", Ярославский государственный театр юного зрителя имени В. С. Розова за спектакль "Не так живи, как хочется".

Детское жюри БФД выбрало лауреатов в 15 номинациях, а в трех категориях победителей определили взрослые. Так, в номинации "Лучший драматический спектакль для детей в старшей возрастной категории" победил Сургутский музыкально-драматический театр со спектаклем "Сахарный ребенок". Лучшей драматической постановкой для детей в младшей возрастной категории ребята посчитали спектакль "Как я стал художником" Театра наций.

В номинации "Лучший художественный фильм для детей в старшей возрастной категории" победила картина "Ада", в категории "Лучший художественный фильм для детей в младшей возрастной категории" - "Хоккейные папы". Лидером среди анимационных фильмов для детей в полном метре стали "Три богатыря и пуп Земли", а в коротком метре - "Школа елок".

Также на БФД назвали лучшие книги, среди произведений для детей постарше жюри выбрало книгу "Цой, истории рок-звезд в буквах и картинках", а для ребят помладше - "Брусничный холм". Также объявлены победители в других номинациях.

О фестивале

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой родины". Смотр проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры РФ. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.