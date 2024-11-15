Музей Победы пригласил на большую концертную программу в выходные

16 и 17 ноября Музей Победы подготовил большую концертную программу. Посетителей ждет сразу три бесплатных концерта и акция «Поздравь Деда Мороза». Мероприятия пройду в главном здании и в Музее «Г.О.Р.А.».

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В субботу в 14:00 в Зале Полководцев музея на Поклонной горе состоится концерт детского музыкального театра «Домисолька». Юные артисты исполнят песни о семье, дружбе и любви, о главных ценностях, которые важно передавать из поколения в поколение. В программе прозвучат произведения «Прекрасное далеко», «Майский вальс», «Куда уходит детство» и многие другие. Также свою музыкальную программу представит в Музее «Г.О.Р.А.» Союз десантников России. В 14:00 на главной сцене филиала Музея Победы выступит ветеран ВДВ, полковник Михаил Калинкина с песнями о любви к Родине, подвиге народа, мужестве наших защитников.

В воскресенье в 16:00 гостей Музея Победы пригласят на гала-концерт финалистов X Всероссийского хорового фестиваля. В нем примут участие 18 детских и 26 взрослых хоровых коллективов из Москвы и Московской области, Нижегородской и Томской областей, Пермского края и других регионов России. Финалисты выступят в сопровождении Хора русской песни Государственного телерадиоцентра (радио «Орфей») под управлением Николая Азарова. В программе прозвучат народные и эстрадные песни, произведения российских и советских авторов, среди них — сибирская плясовая «Молодка, молодка молоденькая», «Эх, дороги», «Одинокая гармонь», хороводная песня «Что ты, улка» и многие другие.

Кроме того, 17 ноября все желающие смогут принять участие в специальной акции и записать на телевизионную камеру свои пожелания Деду Морозу, который отмечает день рождения 18 ноября. Акция продлится с 13:00 до 15:00. А самые юным посетителям предложат сделать своими руками поздравительную открытку для главного новогоднего волшебника.