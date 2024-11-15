Стало известно, сколько человек планируют посетить главную елку в Москве

Свыше 200 тыс. человек посетят главную елку в Государственном кремлевском дворце в Москве с 26 декабря по 8 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

"Более 70 лет профсоюзы проводят главную елку страны в Кремлевском дворце. В этом году для посетителей подготовили "Новогоднее путешествие в Заполярье" - захватывающий спектакль с яркими декорациями и современными спецэффектами, авторской музыкой и хореографией", - рассказала заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Наталья Свиридова.

Планируется, что главную елку посетят свыше 200 тыс. человек. Свиридова отметила, что в фойе дворца будут организованы три станции с цирковым шоу и арт-салон с художественным гримом, фотозоны с инсталляциями в виде игрушек разных лет. Участников ждут танцевальные мастер-классы, игры с ростовыми куклами и персонажами детских сказок, тематический карнавал, выступления музыкальных коллективов, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

Спектакль "Новогоднее путешествие в Заполярье" будет начинаться в 10:30, 14:00 и 18:00 ежедневно, кроме 1 января. Цикл представлений завершит Патриаршая елка для воспитанников воскресных школ. Она пройдет 8 января с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.