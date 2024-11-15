В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень опасности объявлен в Санкт-Петербурге на двое суток из-за сильного ветра.

Сильные порывы ветра ожидаются с 10 утра 16 ноября, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

"По информации Рocгидрометцeнтрa, с 10 часов 16 ноября до 10 часов 18 ноября на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности", - уточняется в сообщении.

В это время ожидается сильный юго-западный и западный ветер, с порывами до 15-18 м/с. Особую осторожность на период действия желтого уровня стоит соблюдать пешеходам и водителям. По возможности владельцев машин просят воздержаться от использования автотранспорта в связи с риском ДТП.