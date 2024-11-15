Названы самые экологичные районы Москвы

Самым экологичным районом в старых границах Москвы стал Строгино. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой.

По словам эксперта, наиболее экологичными районами столицы считаются запад, северо-запад, юго-запад и Новая Москва — в этих локациях больше всего парков и лесных зон, а вредные производства достаточно удалены. Что касается Старой Москвы, в лидирующем по экологии Строгино сейчас нет предложений на первичном рынке, однако можно приобрести «вторичку». Минимальная цена составляет девять миллионов рублей.

Чегодаевой уточнила, что экологический фактор оказывает существенное влияние на выбор жилья в высоких ценовых сегментах, в то время как в массовом сегменте он не является доминирующем — здесь покупатели в первую очередь обращают внимание на стоимость. «В бизнес- и премиум-классе благоприятная локация в относительной близости с природными объектами в среднем увеличивает стоимость лотов на 15 процентов», — рассказала эксперт.

Ранее москвичам рассказали, как в будущем изменятся жилые дома столицы. По словам экспертов, здания станут экологичнее.