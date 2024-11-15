«Бобровую» луну увидят москвичи сегодня ночью

В ночь с 15 на 16 ноября жители российской столицы смогут увидеть «бобровую» Луну - так называют ноябрьское полнолуние. Об этом рассказал Агентству городских новостей «Москва» профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Наблюдать ноябрьское полнолуние возможно будет в 00:29 по московскому времени. Однако, как отметил ученый, стоит учитывать фактор погоды, видимость будет зависеть от облачности. Как рассказал Сергей Богачев, «бобровая» Луна является обычным полнолунием, которое происходит каждый месяц. «Наш спутник каждый месяц достигает полного размера», – сказал профессор.

Отметим, что в ночь на 16 ноября Луна приблизится к Земле на 357 тысячи километров. Луна станет просто огромной.