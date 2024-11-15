Названы сроки завершения ремонта Ленинградского вокзала в Москве

Ремонтные работы в здании Ленинградского вокзала в Москве планируют завершить в следующем году.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы полностью пересмотрели функциональное зонирование одного из ключевых вокзалов столицы. Создадим здесь современное пространство с новыми сервисами, в том числе и социальными. Ремонт на Ленинградском вокзале завершим до конца 2025 года", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что весь первый этаж в обновленном здании будет предназначен для прохода к поездам. Также в результате ремонта будет увеличено число залов ожидания и мест для пассажиров. Кроме того, в здании установят цифровые экраны с расписанием и другими сервисами, обеспечат интеграцию с метро в двух местах. Работы по проектированию продолжаются.

"Совместно с коллегами из "Мосинжпроекта" проводим ремонтные работы в здании Ленинградского вокзала: делаем его технологически оснащенным и удобным для будущих пассажиров. Несколько месяцев назад приступили к одному из важнейших этапов - демонтажу. Все работы проводятся согласно нормам. Каждую неделю проводим осмотр всех помещений вокзала и находим много интересного и исторического", - добавили в департаменте транспорта.

Здание Ленинградского вокзала в Москве закрыто на ремонт с 11 августа.