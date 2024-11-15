В Москве завершили сезон проката велосипедов и электросамокатов

Электросамокаты и велосипеды из городского проката в Москве больше не доступны для аренды.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Завершили сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве. Увидимся с ними в следующем году! <…> Операторы постепенно увозят транспорт в сервисные центры - там всю зиму будет идти подготовка к следующему сезону. Самокаты и велосипеды, которые еще остались на парковках, больше не доступны для аренды", - значится в сообщении.

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации, в столицу пришла стабильная минусовая температура, поэтому в целях безопасности завершили сезон проката.