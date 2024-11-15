Собянин рассказал об организации московской кардиологической службы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за десять лет более чем вдвое увеличилось число пациентов, которых удалось спасти после перенесённого инфаркта миокарда. Он отметил, что в столице действует единый стандарт кардиологической службы, сочетающий чёткую маршрутизацию с профессионализмом врачей и современными технологиями.

Формирование единой инфарктной сети стало важнейшим шагом, пишет сайт mos.ru со ссылкой на блог главы города.

«Сегодня в неё входит около 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров, равномерно расположенных на территории города», — отметил в своём тексте Собянин.

В такие шок-центры доставляют пациентов с обширным острым инфарктом миокарда.

Кроме того, в Москве продолжается оснащение стационаров современной медтехникой. С 2022 года было закуплено более пяти тыс. различных приборов для исследования сердца и сосудов. Также поставлено оборудование, позволяющее применять максимально эффективные и щадящие методы лечения, подчеркнул мэр.

А для пациентов в периоде восстановления, а также находящихся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям с 2020 года действует программа обеспечения бесплатными лекарствами, добавил глава города.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что врачи столичной больницы имени И.В. Давыдовского спасли жизнь 68-летнему пациенту с повреждённой тромбами артерией.