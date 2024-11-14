Движение трамваев на севере Москвы восстановят по пятницам с 15 ноября

С 16 ноября трамваи не будут ходить к станциям метро «Сокол», «Войковская» и «Дмитровская» только по выходным дням, движение трамваев по пятницам будет восстановлено с 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 16 ноября трамваи не будут ходить к метро «Сокол», «Войковская» и «Дмитровская» только по выходным. По пятницам, начиная с 15 ноября, восстанавливается движение трамваев по своим обычным маршрутам», – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта путей с 18 октября по пятницам и выходным дням трамваи перестали ходить к станциям метро «Сокол», «Войковская» и «Дмитровская».