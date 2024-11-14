В РЖД предварительно одобрили продажу Рижского вокзала в Москве

Совет директоров Российских железных дорог (РЖД) предварительно одобрил сделку по продаже Рижского вокзала в

Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Совет директоров ОАО "РЖД" предварительно одобрил сделку по продаже здания Рижского вокзала в Москве. Для осуществления сделки необходимо издание соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что по планам продажа здания Рижского вокзала будет реализована на торгах. Рыночная цена объекта будет определена по итогам проведения независимой оценки на момент выставления на продажу.

"Планы по дальнейшему использованию здания Рижского вокзала в производственной деятельности компании отсутствуют. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать здесь привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы", - добавили в РЖД.

В холдинге отметили, что ОАО "РЖД" на системной основе ведет работу по интеграции железнодорожной инфраструктуры в городскую среду российских мегаполисов. Для повышения доступности железнодорожного транспорта, а также для комфорта и безопасности пассажиров в границах Москвы ведется реконструкция существующих и строительство новых транспортно-пересадочных узлов. В том числе на станции Москва-Рижская реконструирован кассовый павильон и возведены две новые платформы для пригородных поездов с навесами от осадков, динамической и статической навигацией и энергоэффективным освещением. Также ведется строительство нового ТПУ Рижская, который объединит три Московских центральных диаметра, станции Московского метрополитена и наземный городской транспорт и создаст дополнительные возможности для пересадки с одного вида транспорта на другой.

Как пояснили ТАСС в компании, строительство ТПУ и реконструкция инфраструктуры не затрагивает историческое здание Рижского вокзала, которое расположено в стороне от остановочных пунктов и не задействовано в производственном процессе для организации дальнего и пригородного железнодорожного сообщения.

Ранее сообщалось, что совет директоров РЖД планировал обсудить сделку по продаже здания Рижского вокзала в Москве 27 сентября, результаты по итогам проведения совета директоров не публиковались. 1 ноября стало известно, что вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже вокзала будет рассмотрен вновь 12 ноября. РБК со ссылкой на источник, знакомый с повесткой собрания и собеседника, близкому к РЖД, писал, что стоимость Рижского вокзала в Москве оценили в 1 млрд рублей.