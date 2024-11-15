Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 18 по 22 ноября

График движения поездов на МЦД-3 изменится в будни в период с 18 по 22 ноября, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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На Казанском направлении у части составов поменяются пути следования, которые можно будет узнать на табло станций. Еще часть поездов проследует станции Панки, Томилино, Красково, Удельную, Быково, Ильинскую, Кратово, Есенинскую, Фабричную и Ипподром без остановки. При этом интервалы движения на них частично увеличатся до 20 минут.

При этом пассажиры дальней зоны МЦД могут проследовать от/до указанных станций, воспользовавшись бесплатной пересадкой на станциях Люберцы, Отдых и Раменское.

Между тем некоторые электрички на участке от Раменского до Казанского вокзала будут останавливаться только на станциях Фабричная, Отдых, Люберцы и Выхино. Другая часть проследует укороченными маршрутами от/до станций Панки, Быково. Кроме того, будет отменена большая часть экспрессов Москва – Раменское.

В свою очередь, на Ленинградском направлении интервалы движения частично будут увеличены до 20 минут. Аналогичные изменения введут и на станции Митьково. Там же поменяют время отправления последних поездов.

Вместе с тем для автомобилистов с 01:00 16 ноября по 06:00 18 ноября будет недоступно движение через железнодорожный переезд, расположенный в Раменском районе возле населенного пункта Сафоново. Транспортное ведомство рекомендовало воспользоваться объездом в поселке Мирный Раменского района или через путепровод по Сосновой улице.

Тем временем изменения в расписании коснутся и поездов на МЦД-2. В ближайшие выходные, 16 и 17 ноября, из-за строительства нового путепровода на Рижском направлении от станции Курской до Стрешнево интервалы движения составов будут увеличены до 1 часа 20 минут, а от Стрешнево до Нахабино – до 40 минут.

В свою очередь, на Курском направлении интервалы движения частично увеличат до 1 часа. Некоторые составы со стороны Подольска проследуют укороченными маршрутами от/до Курской.