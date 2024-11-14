Вместе с понижением температуры в Москве появятся небольшие сугробы

Вместе с понижением температуры до слабо отрицательных значений по ночам и дневной температуре немногим выше нуля в Москве появятся небольшие сугробы.

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В информационном агентстве «Метеоновости» сообщили, что на смену антициклону придет циклон.

— Атлантический циклон и его атмосферные фронты будут бороздить северные области, не оставляя без внимания и север Центрального района. А это значит, что будут идти осадки в виде мокрого снега, — говорится в сообщении на сайте агентства.

Завтра, 15 ноября, прогнозируют осадки от небольших до умеренных. Температура воздуха ночью будет в пределах –4...+2 градуса, днем –2...+5. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Образуется невысокий снежный покров.

Но этот снег, по-видимому, также пролежит недолго. Ведь под влиянием теплой воздушной массы с Атлантики к концу недели температура повысится. Момент, когда мы сможем покататься на лыжах, санках и сыграть в снежки, пока откладывается.

Тем временем в Подмосковье благодаря довольно теплой для ноября погоде вновь зацвели одуванчики, васильки, яснотки и клевер. Растения спешат воспользоваться отсутствием устойчивых холодов.

— Несмотря на то что ноябрь часто называют самым мрачным месяцем года, в этом году природа радует нас разнообразием красок, — написали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

К слову, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что 2024 год будет самым жарким на планете за всю историю наблюдений.

По словам метеоролога, в России процесс потепления идет гораздо быстрее, чем, например, в тропических регионах. Наша страна располагается в таком климатическом поясе, где среднегодовая температура растет с высокой скоростью. В северных регионах процесс потепления обгоняет общемировой уровень в 3,5 раза.