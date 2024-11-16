В столичном регионе продолжает стоять довольно тёплая для ноября погода, и, по прогнозам экспертов, положительная погодная аномалия продержится до марта 2025 года. Зимой температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1—3 градуса, при этом количество осадков в декабре превысит привычный показатель почти на 20%. В выходные синоптики обещают москвичам до +6...+8 °C — по их словам, от зимы на долгое время «не останется и следа».

Минувшей ночью и утром 15 ноября в Москве и области вновь выпал снег — это уже третья попытка зимы в текущем сезоне укрыть столицу снежным покровом, отмечают метеорологи. О том, что температура будет держаться на аномально высоком уровне вплоть до весны, в своём прогнозе сказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Вторая половина ноября порадует жителей Москвы тёплой погодой: средняя суточная температура воздуха будет на 2—3 градуса выше нормы, обещает эксперт. Осадков при этом ожидается большое количество — от 15 до 17 мм.

Однако всё внимание специалистов, по её словам, приковано к зимнему сезону.

«Как поведёт себя погода предстоящей зимой? Модели долгосрочных прогнозов погоды по Москве на начало зимы единодушны: в декабре и январе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1—3 градуса», — утверждает синоптик в своём Telegram-канале.

По её информации, большинство модельных расчётов «сохраняют положительные аномалии». В целом зимний сезон практически наверняка окажется тёплым с наибольшим количеством осадков в январе.

«И положительная аномалия температуры воздуха продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года», — подчёркивает Позднякова.

При этом прогнозы указывают и ещё на один феномен: этой зимой наиболее вероятен избыток осадков. Так, в декабре количество осадков, предположительно, превысит норму почти на 20%, создав условия для влажной зимы. В феврале и марте — месяцах, которые должны сопровождаться наименьшим количеством осадков в году, — их дефицит в столичном регионе возможен лишь с вероятностью 20—30%, сообщает синоптик.

Аналогичным прогнозом сегодня в своём Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, 17 ноября в Москве прогнозируется повышение температуры до +6 °C, что приведёт к таянию всего выпавшего снега.

«В выходные потеплеет до +3...+6 °C, снег растает и от зимы не останется и следа», — предупредил эксперт.

Как объяснил ранее в беседе с aif.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к концу недели Москва попадёт в область «зонального потока», из-за чего температура начнёт повышаться. Давление понизится на 18—20 мм рт. ст., облачность ожидается плотной, и тепло от земли уходить не будет.

Начиная с субботы, 16 ноября, установятся положительные дневные температуры, отметил Вильфанд. В ночь столбики термометров покажут 0...+2 °C, по области — -3...+2 °C. Днём температура повысится до +3...+5 °C. Местами пройдут осадки, но их будет не более 2 мм. В воскресенье в столице потеплеет до +5...+7 °C, в Подмосковье — до +8 °C. Такие показатели выше нормы на 6 градусов, и дальше эта разница будет только расти, заключил синоптик.

О потеплении в Москве ранее также рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, рост температуры воздуха придётся на период с 16 по 23 ноября, а пиковые значения — около +8 °С — придутся на 17-е и 22-е числа.

Тем временем зима пришла в другую часть России: синоптики Ханты-Мансийского автономного округа накануне предупредили, что в конце недели в регионе ожидаются 30-градусные морозы.