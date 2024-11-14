Собянин открыл обновленный спорткомплекс в Ясеневе

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 ноября, открыл обновленный спорткомплекс на улице Вильнюсской в районе Ясенево.

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— По новой программе реконструируем старые комплексы. В Ясеневе три комплекса таких на реконструкции, один из первых ваш. Поздравляю с новосельем. Это новое дыхание, новая жизнь этого комплекса. Я думаю, что еще немало чемпионов здесь будет выращено, — цитирует Собянина агентство «Москва».

В здании спорткомплекса площадью 3,4 тысячи квадратных метров оборудованы три зала: большой и малый спортивные, а также тренажерный — с современными покрытиями и новым инвентарем. Также имеется детский бассейн для обучения плаванию.

В ходе ремонта в спортивном комплексе были заменены инженерные системы здания, кровля, остекление и фасадные панели, а также выполнена современная отделка внутренних помещений. Помимо этого, в нем была обустроена удобная входная группа с гардеробом и зоной ожидания, полностью обновлены раздевалки и душевые и проведен ремонт детского бассейна.

После завершения ремонтных работ в комплексе были возобновлены занятия по спортивным единоборствам — дзюдо, самбо, каратэ, боксу — а также по гимнастике и по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Они доступны как для учащихся спортшколы, так и для всех желающих.

13 ноября Сергей Собянин открыл новую школу «Сколка» на территории инновационного центра «Сколково»: она была построена в современном функциональном стиле по индивидуальному проекту и обеспечивает комфортную и безопасную образовательную среду для учащихся с 1-го по 11-й класс.