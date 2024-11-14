Появились подробности реконструкции Большого Московского цирка

В ближайшее время ожидается масштабная реконструкция знаменитого здания Большого Московского цирка. Это знаковое сооружение, которое служит домом для циркового искусства уже более пятидесяти лет, готовится к обновлению, чтобы соответствовать мировым стандартам и требованиям.

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За годы своего существования подходы к содержанию животных и к цирковому искусству в целом претерпели значительные изменения. Устаревшие помещения цирка требуют серьезной модернизации.

— В рамках реконструкции планируется не только обновление существующих пространств для комфортного пребывания посетителей, но и расширение зрительного зала, который сможет вмещать до пяти тысяч зрителей, что значительно увеличит его пропускную способность, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента культуры Алексей Фурсин.

На данный момент Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы проводит закрытый конкурс по выбору лучшей концепции нового здания цирка. Оператором конкурса выступает Институт Генплана города Москвы.

— Это знаковый для города объект и с точки зрения локации, и в плане социальной значимости. Для участия в конкурсе были отобраны архитектурные бюро, которые имеют релевантный опыт и компетенции в создании сложных многофункциональных пространств. И мы ожидаем увидеть действительно выдающиеся проекты с новаторскими идеями и вдумчивым подходом, — отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

Несмотря на предстоящие работы, цирк не планирует приостанавливать свою деятельность. В течение всего периода реконструкции он будет временно размещен на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Это решение позволит сохранить традиции циркового искусства и продолжить радовать зрителей яркими представлениями, не прерывая их любимые шоу. На арене «Лужники» созданы все условия для организации высококачественных выступлений, а также для комфортного содержания животных, что является важным аспектом в работе цирка.

Кроме того, общая площадь циркового комплекса составит 80 тысяч квадратных метров. На этой территории будут созданы новые территории для животных, общественные пространства и зоны для питания, что сделает посещение цирка более комфортным и приятным для всех гостей. Основное пространство цирка станет более интерактивным и технологичным, что позволит внедрить современные элементы в представления и сделать их еще более захватывающими.

Таким образом, реконструкция Большого Московского цирка не только обновит его физическую инфраструктуру, но и создаст новые возможности для развития циркового искусства в России, сохраняя при этом его уникальные традиции и дух.

Средства на модернизацию цирка заложены в бюджете столицы. Закон о бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов приняла в среду Московская городская дума.