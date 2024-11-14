Москвичам пообещали мокрый снег 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, москвичей ждет мокрый снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Он отметил, что в этот день воздух прогреется днем от нуля до двух градусов тепла. В то же время днем ранее, 14 ноября, Московская область попадет под влияние южной периферии далекого североатлантического циклона, который ощутимо уменьшит приток солнечного тепла и станет причиной пасмурной и облачной погоды.

14 ноября столбики термометров в столице будут колебаться в значениях от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 2 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с силой 4–9 метров в секунду, атмосферное давление будет ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о скором появлении гололедицы на улицах. Об этом жителям и гостям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.