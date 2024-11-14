В Музее Победы заработает «Почта Деда Мороза»

В Музее Победы заработает новогодняя «Почта Деда Мороза». Яркий почтовый ящик для писем зимнему волшебнику установят на нулевом этаже главного здания музея на Поклонной горе. Акция приурочена ко дню рождения главного новогоднего героя. Кроме того, накануне праздника, 17 ноября, гости Музея Победы смогут поздравить Деда Мороза, записав для него на телевизионную камеру самые добрые, искренние и яркие пожелания. Лучшие поздравления будут размещены в соцсетях музея и отправлены в Московскую усадьбу Деда Мороза.

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— Установка ящика и праздничная акция откроют в музее череду новогодних мероприятий. В декабре у нас будет установлена 10-метровая елка, а с 21 декабря — стартует новогодний исторический квест «Елка Победы». Во время 1,5-часовой игры ребят ждут приключения в исторических декорациях, костюмированные персонажи, захватывающий лазер-таг, секретные шифры и головоломки, схватка с коварным компьютерным вирусом, — рассказали в Музее Победы.

До середины января у москвичей и гостей столицы появится возможность отправить послание Деду Морозу из музея на Поклонной горе. Дети и взрослые в своих письмах могут рассказать о своих желаниях и мечтах, написать поздравления, задать вопросы о зимнем празднике. Как правило, многие дополняют свои послания открытками, рисунками и коллажами. Корреспонденцию из почтового ящика в Музее Победы доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза. Он обязательно прочитает все письма и ответит каждому отправителю, главное — указать на конверте полный обратный адрес с индексом. Самые добрые и впечатляющие послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза».