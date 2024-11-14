На улицах столицы установили контейнеры с противогололедным материалом

На улицах столицы появились контейнеры с противогололедным материалом — щебнем размером от двух до пяти миллиметров. Их установили возле остановок общественного транспорта, московских городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и у социальных объектов.

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Контейнеры представляют собой металлические прямоугольные емкости высотой около метра. Они ярко-оранжевого цвета с белыми надписями. На фронтальной стороне указано: «Противогололедный материал», на торцевой — наименование и телефон обслуживающей организации.

Запас щебня на улицах столицы необходим, чтобы во время непогоды специалисты могли оперативно обрабатывать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы, а также площадки торможения общественного транспорта.

Городские службы Москвы готовы к любым изменениям погоды. Специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учетом погодных условий.

Весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы.