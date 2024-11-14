Москвичи смогут вносить данные в электронную медкарту с помощью голоса и фото

Функционал электронной медицинской карты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» стал шире для жителей Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, теперь горожане смогут вносить в «Дневник здоровья» показатели своего состояние не только в формате текста, но и с помощью фото или голоса.

— Теперь пациентам стало проще вносить показатели здоровья: артериальное давление, уровень глюкозы и кислорода в крови, пульс и его ритмичность, рост, вес и температура, а также фиксация приступов стенокардии. Раньше это можно было сделать только вручную, а теперь — с помощью голоса или просто по фотографии из галереи мобильного устройства или путем снимка экрана измерительного прибора прямо в приложении, — рассказала заммэра.

Она отметила, что новый способ внесения данных о состоянии здоровья будет экономить время и сделает сервис еще более доступным для горожан.

Для удобства жителей столицы функция будет отображаться на главном экране приложения. Благодаря этому москвичи смогут оперативно вносить показатели в дневник на регулярной основе, подытожила Ракова.

Также заммэра рассказала, что в столице активно продолжается масштабная работа по переоснащению мастерских и лабораторий колледжей. К концу 2027 года планируется модернизировать более двух тысяч площадок для практической подготовки, что значительно повысит качество образования и создаст современные условия для обучения специалистов.