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В Москве разрешили оставлять сезонные веранды на зиму

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, разрешающее использовать сезонные веранды круглогодично.

В Москве разрешили оставлять сезонные веранды на зиму
© РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на mos.ru.

Отмечается, что это позволит снизить финансовую нагрузку на заведения общепита, вследствие отсутствия расходов на осенний демонтаж и весенний монтаж сооружений.

В то же время владельцы заведений должны обеспечить безопасность веранд, а также очищать их от снега и наледи.

Ранее в Департаменте культурного наследия столицы рассказали о завершении реставрации фасадов исторической части Центрального универсального магазина (ЦУМ).

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Сергей Собянин
ЦУМ
Москва