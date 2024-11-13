В Москве разрешили оставлять сезонные веранды на зиму

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, разрешающее использовать сезонные веранды круглогодично.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на mos.ru.

Отмечается, что это позволит снизить финансовую нагрузку на заведения общепита, вследствие отсутствия расходов на осенний демонтаж и весенний монтаж сооружений.

В то же время владельцы заведений должны обеспечить безопасность веранд, а также очищать их от снега и наледи.

Ранее в Департаменте культурного наследия столицы рассказали о завершении реставрации фасадов исторической части Центрального универсального магазина (ЦУМ).