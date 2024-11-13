Чебурашка собирает друзей. Встреча с героями шоу пройдет в Московском доме книги на Арбате

Чуть больше месяца осталось до премьеры шоу-мюзикла «Чебурашка. Ушастые Елки», но у поклонников спектакля есть возможность встретиться с любимым персонажем уже сейчас: 17 ноября в Московском доме книги герои спектакля собирают друзей. Мероприятие пройдет в 13:00 на сцене Литературного кафе при поддержке издательства «Малыш» совершенно бесплатно.

В программе:

яркие номера из мюзикла;

фотосессия с Чебурашкой и другими героями;

занимательные мастер-классы;

увлекательная викторина;

возможность выиграть билеты на шоу и другие призы!

Шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые елки» — это яркая и трогательная история всеми любимого героя и его друзей, которая полностью погружает в атмосферу чудес, дарит новогоднее настроение и тонко доносит до юных зрителей важные мысли: добро всегда побеждает, хороших людей гораздо больше, чем плохих, надо обязательно верить в лучшее. В этом сезоне спектакль пройдет на новой современной площадке Международного Центра Бокса в Лужниках с 21 декабря по 7 января. Зрителей ждут головокружительные трюки в исполнении артистов Цирка дю Солей, оригинальные песни, написанные Сергеем Жуковым, живой вокал, зрелищая анимация и масштабные декорации.

Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация.