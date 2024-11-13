Путину предложили поставить памятник Трампу в Москве

Агентство «Главпиар» направило российскому президенту Владимиру Путину официальное обращение с предложением наградить Дональда Трампа за победу на выборах США, поставив ему памятник в Москве и временно переименовав в честь политика станцию московского метрополитена. Обращение опубликовано на сайте рекламного агентства.

Инициаторы уверены, что данный шаг поможет в укреплении отношений между Россией и США. Временно переименовать в «Трампскую» предложили станцию метро «Баррикадная», находящуюся рядом с американским посольством. Авторы инициативы считают, что таким образом можно «символически убрать баррикады в отношениях» между странами.

Также предлагается подарить Трампу русского робота из Сколково, запрограммированного повторять «Ты великолепен».

Ранее в российских городах начали подниматься вопросы об увековечении памяти Сталина. Известно, что монументы планируется установить в Находке, Новосибирске и Барнауле.