Москвичей предупредили о появлении снежного покрова

Временный снежный покров может появиться в Москве в ночь на пятницу, 15 ноября. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

По предварительным данным синоптика, может выпасть 2-3 сантиметра снега.

«Возможно формирование временного снежного покрова или кратковременного снежного покрова», — рассказала Позднякова.

Метеоролог ожидает, что снег на московских улицах не продержится дольше суток. Положительная дневная температура спровоцирует таяние снега, а сильный западный ветер — испарение осадков, пояснила специалистка.

Ранее жителей столицы предупредили об аномально холодной новогодней ночи. Обычно температура воздуха в этот период держалась в диапазоне от минус 2 до минус 7 градусов Цельсия, а в этот раз будет достигать минус 4 — минус 9 градусов.