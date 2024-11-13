Мосгордума приняла закон об усилении контроля за состоянием ценных зданий

Мосгордума приняла закон «Об объектах культурного наследия в городе Москве». Решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

«Предлагаемый к рассмотрению проект закона <…> – важный шаг в сторону гармонизации, регулирования всех правоотношений, связанных с объектами культурного наследия, расположенными на территории города Москвы, при этом в законопроекте учитывается уникальность и своеобразие исторического и культурного наследия города Москвы, которые являются неотъемлемой частью российской и мировой культуры», – отметил, представляя документ в ходе заседания столичного парламента, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, новый закон поможет решить множество проблем, связанных со статусом объекта культурного наследия.

«Также законопроект позволит не только повысить уровень контроля за состоянием таких объектов, но и в оперативном режиме решить все вопросы по историческим зданиям, нуждающимся в защите и реставрации», – сказал Герасимов.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, в настоящее время федеральным законодательством детально урегулированы отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. В Москве отношения в этой области регулируются городским законом, который был разработан в соответствии с положениями уже утратившего силу закона РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Кроме того, содержание отдельных положений городского закона не соответствует нормам действующего федерального законодательства. Новый городской закон в том числе определяет перечень полномочий правительства Москвы в области охраны объектов культурного наследия, а также устанавливает основы деятельности научно-методического совета при уполномоченном правительством Москвы исполнительном органе города. Такой совет участвует в установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, и определении границ его территории. Помимо этого, урегулирован вопрос о том, какие именно работы можно проводить для поддержания соответствующего объекта в надлежащем состоянии, а также порядок их проведения.

Также законом устанавливаются положения об ограничении или прекращении движения транспортных средств, если это создает угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия. В соответствии с федеральным законодательством урегулированы вопросы проведения археологических полевых работ на территории Москвы, в том числе на уполномоченный орган возложена обязанность осуществлять учет территорий, на которых проведены археологические полевые работы. Кроме этого, закрепляются основы осуществления уполномоченным органом государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия, а также предусмотрены полномочия по выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений в ходе контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.