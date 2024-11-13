Москвичам пообещали возвращение октябрьского тепла

Москвичей ждет возвращение октябрьского тепла. Такое общение в беседе с РИА Новости дал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что вскоре в Москве должно быть вторжение мощного атлантического тепла. На фоне этого в ближайшие выходные синоптики ожидают температуру, согласно октябрьским показателям.

Тишковец также добавил, что пока «зимы не видно даже на горизонте». Несколько недель еще точно продержится такая теплая погода, и без появления снежного покрова.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что зима в столице обещает быть теплой. По ее словам, столбик термометра в декабре и январе покажет значения выше нормы. Недавно также ночь на 8 ноября в Москве вошла в топ-5 самых теплых за последние 80 лет.