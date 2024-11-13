Собянин открыл новую школу в «Сколково»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу «Сколка» на территории инновационного центра «Сколково», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«С новосельем вас! Я вам скажу, что это уникальная школа не только для Москвы, хотя в Москве очень много крутых школ, но это самая уникальная, наверное, в стране. Не только потому, что она такая замечательная, просторная, светлая, красивая, но и здесь практико-ориентированное обучение, когда можно обучаться не просто абстрактно, а на жизненных примерах, так, чтобы вы знания могли применить у себя дома, на улице, в городе. Так что, надеюсь, что вам понравится в этой школе. С новосельем», – сказал Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство общеобразовательной школы на территории инновационного центра «Сколково» было осуществлено на основании концессионного соглашения, заключенного в 2021 году между правительством столицы и ООО «Инновационное образование».

Строительство «Сколки» стало первым в Москве опытом применения механизма концессии к строительству объектов образования. Согласно соглашению, городские власти передали инвестору в аренду на 25 лет земельный участок, на котором он построил инновационную школу «Сколка» на 825 учеников.

В здании, возведенном по индивидуальному проекту в современном стиле с акцентом на функциональность, площадью 17,2 тыс. кв. м создана комфортная и безопасная образовательная среда для школьников с 1 по 11 класс. В штате школы – более 150 учителей и других специалистов. Директор школы – Дмитрий Фишбейн, кандидат педагогических наук, почетный работник сферы образования Российской Федерации.

Первых учеников «Сколка» приняла осенью 2024 года. В настоящее время в школе обучаются 360 детей.