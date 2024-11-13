Пассажиропоток на МЦК превысил рекордные 15 млн в октябре

Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в октябре 2024 года превысил 15 млн, что является самым высоким показателем за месяц с начала эксплуатации МЦК. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«На Московском центральном кольце в октябре перевезено более 15 млн пассажиров (плюс 8% к октябрю 2023 года). Это самый высокий показатель за месяц с начала эксплуатации кольца», – говорится в сообщении.

Кроме того, впервые пассажиропоток трех станций превысил миллион: «Ростокино» (ей воспользовались 1 млн 56 пассажиров), «Площадь Гагарина» (1 млн 48 пассажиров), «Нижегородская» (1 млн 5 пассажиров).

Уточняется, что всего с запуска движения на МЦК зафиксировано более 1,1 млрд пассажиров.

В пресс-службе подчеркнули, что рост перевозок на МЦК является результатом развития его интеграционных связей с другими видами московского городского транспорта.

Там напомнили, что в настоящее время МЦК – это 54 км и 31 городской вокзал с 26 пересадками на метро и 11 железнодорожных станций, включая Московские центральные диаметры (МЦД). Также строятся новые вестибюли на станциях «Деловой центр» и «ЗИЛ».