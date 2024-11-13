В Москве за три года построят 12 новых станций метро. Об этом в ходе заседания столичного парламента сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

«В трехлетний период планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 940 различных городских объектов. Крупнейшим разделом Адресной инвестиционной программы является развитие транспортной инфраструктуры. Будет введено более 28 км линий и 12 станций Московского метрополитена, почти 260 км дорог, 48 пешеходных переходов, 45 искусственных сооружений – это эстакады, путепроводы, мосты», – сказала Зяббарова.

По ее словам, инвестиционная активность и значительные вложения в городскую инфраструктуру являются драйверами развития города, стимулируют приток частных инвестиций в экономику, а, следовательно, рост экономики и повышение уровня жизни горожан.