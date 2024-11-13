Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки

Они расположены в семи административных округах столицы, а их общая мощность составляет почти 523 тысячи квадратных метров жилья.

В перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов для переселения по программе реновации, включены 22 новые площадки. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Новые площадки расположены в 19 районах семи административных округов Москвы. Их общая мощность — 522,9 тысячи квадратных метров жилья. Строительство на этих площадках позволит расселить 105 старых домов с 7482 квартирами. В новое комфортное жилье переедут 19,1 тысячи горожан.

18 из 22 площадок расположены на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, Правительство Москвы продолжает формирование перечня зданий, строящихся в рамках ее второй волны.

В программу реновации включено 5176 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около миллиона горожан. Для возведения новостроек подобраны 653 площадки общей мощностью почти 10,8 миллиона квадратных метров.

В столице уже построено 337 жилых комплексов общей площадью 4,8 миллиона квадратных метров. Это позволит расселить более тысячи домов, включенных в программу. Еще около 460 новостроек общей площадью почти девять миллионов квадратных метров находится на стадии проектирования и строительства.

Первые жильцы въехали в новые квартиры в феврале 2018 года. Переезжают сейчас или уже переехали около 178 тысяч москвичей.