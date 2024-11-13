Круглогодичный спортивный кластер появился на Нагорной улице

Там сделали футбольное поле и беговую дорожку, оборудовали площадку для стритбола, установили столы для настольного тенниса, тренажеры и игровые комплексы.

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На юго-западе столицы, в районе Котловка, в рамках комплексного благоустройства появился спортивный кластер. Теперь у жителей улиц Нагорной и Ремизова, а также у учащихся школы № 626 есть еще одно место для занятий и отдыха на свежем воздухе. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

На территории круглогодичного кластера есть футбольное поле, площадка для стритбола и столы для настольного тенниса. Там также установили уличные тренажеры и оборудование для занятий воркаутом. Кроме того, здесь разместили комплекс «Русский ниндзя», предназначенный для тренировки силы, ловкости и выносливости. Спортивные площадки опоясывает беговая дорожка.

Рядом с полем установили удобные лежаки, перголы с качелями и лавочки — на них можно отдохнуть после активной тренировки и поболеть за команды во время матча. На территории кластера также есть пункт проката инвентаря и удобные обогреваемые раздевалки.

Пока родители занимаются спортом, дети могут поиграть на площадке. Для малышей сделали площадку с небольшой горкой, песочницей, качелями-балансирами, каруселью и яркими батутами. Для ребят постарше установили тематический комплекс, где они смогут познакомиться с профессиями строителя и полицейского, посидеть за рулем пожарной машины и в кабине поезда. А еще — сделать снимки на память в специальных фотозонах.

Проект благоустройства стал продолжением работы по созданию единого рекреационного пространства в пойме рек Котловки и Коршунихи, которая началась в 2023-м. В этом сезоне завершили создание прогулочного экомаршрута в пойме Котловки — он идет от Нахимовского проспекта до улицы Ремизова. На нем оборудовали смотровые площадки и удобный лестничный спуск, ведущий к спортивной зоне.