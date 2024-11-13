Четыре новостройки появятся в Черемушках по программе реновации

Земельные участки, где построят дома, находятся недалеко от станции «Зюзино» Большой кольцевой линии метро.

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Четыре жилых дома по программе реновации появятся в рамках квартальной застройки в районе Черемушки. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура).

«Москомархитектура выпустила четыре градостроительных плана земельных участков общей площадью три гектара для строительства домов по программе реновации. Планируется, что они появятся на улице Каховке, земельные участки 22/1, 22/2, 22/3, 22/4. Предельная площадь зданий в габаритах наружных стен составит 35,6, 31,3, 24,4 и 54 тысячи квадратных метров», — рассказала Юлиана Княжевская.

Недалеко от места строительства домов находится станция «Зюзино» Большой кольцевой линии метро.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по скорости и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.