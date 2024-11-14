Москвичам пообещали пасмурную погоду

В Москве в четверг, 14 ноября, ожидается пасмурная погода. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет ощущаться влияние южной периферии далекого североатлантического циклона. Небо будет покрыто плотными полями облаков, однако заметных осадков не ожидается. При этом облака ограничат прогрев земли солнцем.

Температура воздуха в столице ожидается от минус одного до плюс одного градуса, по области — от минус двух до плюс двух градусов. Ветер юго-западный четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, 15 ноября, пройдет снег, местами мокрый снег. Температура днем составит от нуля до плюс двух градусов. С субботы, 16 ноября, в Москву придет потепление. Температура воздуха днем в предстоящие выходные будет достигать плюс 4-5 градусов Цельсия.