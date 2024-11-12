В Москве на 1300 улицах нанесли синюю разметку

Синяя разметка появилась в Москве уже на 1300 улицах. Ее наносят полтора года, но у некоторых водителей она по-прежнему вызывает растерянность.

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Хотя ничего пугающего в ней нет. Таким способом решили обозначать зону платной парковки - разметка должна помочь водителям сориентироваться, даже если поблизости нет дорожного знака. Так что если остановились на парковке, отмеченной синей разметкой, открывайте парковочное приложение и готовьтесь платить за стоянку.

Впрочем, пока новую разметку нанесли далеко не везде, так что внимательность не помешает - старая белая разметка еще не дает гарантии, что здесь все бесплатно. Поглядывайте на знаки и сверяйтесь с приложением оплаты парковок - там все наглядно отмечено. Ну и в центре города сейчас в принципе наивно искать бесплатную парковку на улице - такой почти не осталось.

"До конца года синяя разметка появится еще на 50 улицах, в том числе на 1-й Дубровской, Люблинской, 1-й Фрунзенской, Кооперативной и других", - рассказали в столичном департаменте транспорта.

Наносить синюю разметку начали весной прошлого года, а добро на нее правительство дало в 2022-м - изменения в ПДД тогда внесли отдельным постановлением. При этом разметку, как правило, наносят пунктиром, не выделяя каждое парковочное место отдельно.