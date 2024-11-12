В Госдуме сообщили о случаях массового отравления собак в Москве

В Госдуме сообщили об участившихся случаях массового отравления собак в Москве. Первый замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов направил в связи с этим запрос в ГУ МВД по столице.

«Участились случаи массового покушения на собак в ряде районов города Москвы. Прошу дать поручение провести следственные действия в отношении этих инцидентов, установить виновных и привлечь их к ответственности», — сообщил ТАСС депутат.

Он отметил, что Москва оборудована камерами видеонаблюдения, поэтому полиции «не составит труда установить личности преступников». По мнению Бурматова, преступления совершены организованной группой лиц по предварительному сговору.

«Есть подозрения, что их действия являются скоординированными, потому что все преступления совершены в одно время в различных районах города Москвы», — пояснил депутат.

Он добавил, что под угрозой не только владельцы животных.

«Дело в том, что эти преступники разбрасывают отраву на детских площадках, где дети гуляют. <...> Речь идет не только о собаках, речь идет о наших детях», — отметил Бурматов.

В конце октября в телеграм-каналах появилась информация, что несколько собак оказались в реанимации после отравления в московском районе Зюзино. Как утверждалось, местные жители обнаружили несколько пачек сосисок, напичканных таблетками, писало РБК.

Между тем в столичном комитете ветеринарии сказали агентству «Москва», что жители города в последнее время не обращались с жалобами на действия догхантеров.