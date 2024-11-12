В Москве за 243 года потеплело на три градуса

Температура воздуха на окраине Москвы за последние 243 года увеличилась в среднем на 2,8 градуса, сообщила пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова. В сельской местности Московской области рост составил лишь 1,6 градуса.

На географическом факультете вуза впервые получили и исследовали температуру воздуха в Москве за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1779 года, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным специалистов, заметнее всего потеплели январи — по сравнению с 1779 годом на пять градусов. Ученые отметили сильное потепление в зимние и весенние месяцы — до 0,02 градуса в год, рассказал руководитель исследования, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. По его словам, летом и в начале осени вековые изменения климата незначительны.

Также ученые заявили, что степень континентальности климата Москвы (амплитуда температуры в течение года) с XVIII века уменьшилась. Ранее метеорологи сервиса «Яндекс Погода» представили прогноз, согласно которому осень 2024 года будет более теплой, чем обычно.