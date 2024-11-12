Собянин: 900 тыс. вопросов решили москвичи благодаря платформе «Электронный дом»

Собянин: 900 тыс. вопросов решили москвичи за четыре года благодаря платформе «Электронный дом»
С начала работы платформы «Электронный дом» жители Москвы смогли решить 900 тыс. вопросов, связанных с жизнью в многоквартирных домах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Уже 900 тыс. вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме, удалось решить благодаря платформе «Электронный дом». Сегодня исполняется четыре года с момента ее создания», – написал мэр.
Он уточнил, что горожане все чаще выбирают «Электронный дом» для проведения общих собраний собственников.
«Только за последний год на платформе прошло свыше 9 тыс. собраний», – пояснил Собянин.
Также, по словам мэра, большой популярностью пользуются опросы собственников, помогающие решить, нужен ли в доме консьерж, кого выдвинуть на должность председателя совета дома, ставить ли во дворе шлагбаум.
«Платформа интегрирована с 19 ключевыми городскими системами. Здесь можно безопасно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, получать уведомления о плановых и аварийных отключениях и так далее. На другой уровень вышло и общение между жильцами. В чат «Электронного дома» не могут попасть посторонние люди. Так что прозрачность и безопасность – важные преимущества платформы», – добавил Собянин.
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