Собянин: 900 тыс. вопросов решили москвичи благодаря платформе «Электронный дом»

С начала работы платформы «Электронный дом» жители Москвы смогли решить 900 тыс. вопросов, связанных с жизнью в многоквартирных домах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Уже 900 тыс. вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме, удалось решить благодаря платформе «Электронный дом». Сегодня исполняется четыре года с момента ее создания», – написал мэр.

Он уточнил, что горожане все чаще выбирают «Электронный дом» для проведения общих собраний собственников.

«Только за последний год на платформе прошло свыше 9 тыс. собраний», – пояснил Собянин.

Также, по словам мэра, большой популярностью пользуются опросы собственников, помогающие решить, нужен ли в доме консьерж, кого выдвинуть на должность председателя совета дома, ставить ли во дворе шлагбаум.