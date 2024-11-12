Более 800 тыс. км проехали поезда «Иволга 4.0» по МЦД с мая

Поезда «Иволга 4.0» с момента появления на Московских центральных диаметрах (МЦД) уже проехали 850 тыс. км. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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«850 тыс. км уже проехали поезда «Иволга 4.0» по МЦД. Это расстояние – как 21 экватор по длине», – отметили в Дептрансе.

Как уточняется, «Иволга» – первый трехдверный городской электропоезд российского производства. Он на 97% состоит из отечественных комплектующих, которые выпускаются более чем на 600 предприятиях страны.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять подвижной состав на МЦД-3 и МЦД-4. Первые «Иволги 4.0» вышли на диаметры полгода назад, а сегодня таких поездов уже 14. До конца года с перевозчиком Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) завершим обновление составов на МЦД-3, а в следующем году и на МЦД-4», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 2 мая 2024 года поезд нового поколения «Иволга 4.0» вышел на линии МЦД со станции «Нижегородская».