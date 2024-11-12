Царица дома: московские археологи нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах

Археологи в ходе раскопок в Москве обнаружили красноглиняные изразцы с кошками в коронах, возраст которых около 400 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

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Подобные изразцы, изготовленные московскими мастерами, были украшением городских домов, чаще всего на них изображали сказочные или исторические сюжеты, мифических существ и домашних животных. Также красноглиняные плитки использовали в облицовке печей.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, изразцы были найдены на двух археологических площадках в центре Москвы - на Тверской улице и на территории Чижевского подворья.

«Эти находки дали возможность специалистам лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века. Например, стало очевидно, что любовь и почтение к этим домашним питомцам в изобразительном искусстве охотно выражали и четыре века назад. Изразцы с кошкой в короне имели популярность у горожан», - пояснил он.

В мэрии отметили, что на реставрацию таких находок уходит от полутора недель до нескольких месяцев в зависимости от состояния. При этом найденные изразцы с изображением кошек уже отреставрированы, и сейчас их готовят к передаче в музейный фонд.

Ранее во время раскопок в 4-м Крутицком переулке в Москве археологи обнаружили старинный костяной циркуль, датируемый концом XVIII - началом XIX века. По мнению специалистов, хозяином инструмента мог быть студент или инженер, живший во времена Павла I или Александра I. Ранее в столице подобные артефакты не встречались.