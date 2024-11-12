Любимые фильмы и ретрофото: что подготовил кинопарк «Москино» 16-17 ноября

В субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, гости кинопарка «Москино» смогут сняться в «Покровских воротах», сделать ретрофото и принять участие в разнообразных активностях.

© Москино Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Об этом сообщается на портале mos.ru.

Песочные «Аладдин» и «Король-лев»

В «Театре Гонзаги», расположенном на территории кинопарка «Москино», в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00 пройдут сказочные песочные шоу художницы Марины Сагулиной. На глазах у зрителей она создаст пейзажи и портреты знаменитых персонажей песком менее чем за две минуты, точно попадая в ритм музыки. Также зрители смогут посмотреть «Аладдина», «Короля-лва» и «Маленького принца» в формате песочных историй.

Съемки в любимых фильмах

Гости кинопарка смогут принять участие в съемках эпизодов по мотивам знаменитых советских фильмов. Одна из декораций парка превратится в таверну «Три пескаря» из «Приключений Буратино». А домик на площадке «Уездный город» станет советской коммунальной квартирой 1950-х из фильма «Покровские ворота». Посетить декорации можно будет 16 и 17 ноября с 10:00 до 18:00.

Возле копии станции метро «Кропоткинская» в декорациях «Москва 1940-х годов» гостям парка предложат примерить наряды жителей СССР середины ХХ века и сделать памятную фотосессию с ретушью в ретростиле.

Волшебство и мастер-классы

Парк сказок кинопарка «Москино» подготовил анимационную программу для детей. С 10:00 до 18:00 дети вместе с родителями смогут поучаствовать в «Киномарафоне» - игре на внимательность, пройти по специальной карте в игре «По следам лешего», повторить позы из известных сериалов в рамках «Сериальных танцев» и побегать под парашютом в игре «Кинолавина».

В образовательном центре кинопарка с 11:00 до 17:00 будут проходить платные мастер-классы. Участникам мастер-класса по созданию кинотарелки расскажут о легендах и мифах, связанных с этим предметом. По одной из таких легенд, режиссер Леонид Гайдай отложил съемки комедии «12 стульев» из-за не разбившейся при первом дубле тарелки.

Также дети смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению кинохлопушки и освоить азы аквагрима. А с 12:00 до 17:00 в парке пройдут творческие мастер-классы «Медиа Академии», посвященные актерскому мастерству, танцам и вокалу.

«Манюня» и «Ходячий замок»

В кинотеатре парка «Москино» на выходных 16-17 ноября состоится премьера комедийного фильма «Манюня: Приключения в деревне». Также в кинопарке можно будет увидеть экранизацию сказки «Огниво» и посмотреть «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки в дубляже «Студийной банды».

Для взрослых зрителей кинопарк подготовил фильм «Любовь Советского Союза» и триллер «Еретик» с Хью Грантом (возрастное ограничение - 18+).

Купить билеты на мероприятия парка «Москино» можно онлайн, оплата наличными не предусмотрена. Входной билет в кинопарк не требуется в случае посещения только кинотеатра.