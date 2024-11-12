Синичкин день: как помочь птицам в холода

Во вторник, 12 ноября, в России отмечается Синичкин день - именно с этой даты рекомендуется начинать подкормку птиц. Портал mos.ru в честь этого экологического праздника рассказал о способах помочь птицам в холодное время года.

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Эксперт Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Даниил Давыдов рассказал, что в последнее время в столице было замечено несколько видов птиц, которые, как считалось раньше, перестали гнездиться в Москве. Это цапля серая, коршун черный, дятел седой, дятел зеленый, осоед обыкновенный и вальдшнеп.

В сентябре в парке «Северное Тушино» впервые обнаружили красноголового королька, который обычно гнездится на юге России. По словам Давыдова, птицу из Красной книги привлекла в Москву необыкновенно теплая осень.

В Капотне был замечен канареечный вьюрок, распространенный в Западной Европе, неподалеку от парка «Москворецкий» появился филин, а на станцию метро «Семеновская» залетел ястреб-перепелятник. Кроме того, в Москве есть гнездовья сапсана на трех сталинских высотках.

Давыдов подчеркнул, что птицы очень важны для городской экосистемы. Они не только уничтожают вредных насекомых, спасая деревья, но и повышают настроение горожан.

Как помочь птицам зимой: