Объявлены обладатели Гран-при конкурса «Cтудент года молодежной столицы России»

В Москве названы победители конкурса «Студент года молодежной столицы России», которых выбирали как эксперты, так и жители города. Они представят Москву на всероссийском этапе, рассказали в мэрии.

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По данным городской администрации, в этом году за Гран-при боролись 12 победителей в отдельных номинациях. Их оценивали как экспертная комиссия, так и горожане. Москвичи могли проголосовать за конкурсантов на портале «Молодежь Москвы» с 19 октября по 4 ноября.

«Победители достигли больших успехов в различных областях - от добровольчества до творчества», - заметила Екатерина Драгунова, председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

Так, победитель индивидуальной номинации - студент университета Правительства Москвы Денис Забродский – ранее отличился в качестве амбассадора сообщества «Волонтеры Москвы» и на Международной выставке-форуме «Россия». Он был награжден знаком отличия «Волонтер Москвы» и памятной медалью «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года».

«Мои достижения - это большая работа моих родителей. Победив в конкурсе, я бы хотел вместе с ними отправиться в путешествие, чтобы расширить горизонтальные связи с добровольцами из других регионов и сказать спасибо моим маме и папе», - заявил Денис Забродский.

А главный приз в коллективной номинации получили участники студенческого научного общества Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. Они выступают организаторами Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов, посвященной развитию газовой и нефтяной промышленности, а также побеждают в профильных конкурсах студенческих научных обществ города и страны.

По словам ребят, участие в конкурсе «Cтудент года молодежной столицы России» стало для них возможностью не только заявить о себе, но и «получить опыт в разработке социальных проектов и прокачать навык публичных выступлений».

Далее лучшие представители московского студенчества примут участие в финале Российской национальной премии «Студент года». Мероприятие пройдет в декабре в рамках программы Всероссийского студенческого форума «Твой ход».

Ранее в Москве во ВГИКе стартовал международный фестиваль кино, который объединил творческую молодежь из более чем 50 стран мира. Темой конкурса стало «Кино будущего». Были поданы 300 заявок, 88 фильмов отобраны для участия в конкурсной программе. Оценивать молодых кинематографистов будет жюри под председательством режиссера Эмира Кустурицы.