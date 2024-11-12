В Москве открылась первая "Школа самоката" для школьников

Первая в истории столичного образования "Школа самоката" - это совместный проект департамента образования и науки Москвы и крупной кикшеринговой компании "Яндекс". Согласно целям проекта, до конца учебного года он должен обучить безопасной езде на самокате около 100 тысяч человек, или всех учеников восьмых классов города. Почему обучать будут именно этих учеников, да еще и в зимний период, чему и как их научат, расскажем в этом материале.

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Как рассказал заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев, упор сделали на восьмые классы, потому что это те ребята, которые вот-вот достигнут возраста, в котором можно, согласно правилам дорожного движения, ездить на электросамокате.

"Этим детям еще интересно обучаться, многие из них не ездили никогда на электросамокатах, в отличие от старших классов. Наша задача - заинтересовать и вовлечь в процесс обучения, - рассказал Молев. - Восьмиклассники, научившись управлять самокатом, поделятся полученными знаниями с другими: с родителями, родственниками, даже старшими товарищами. А значит, подспудно будут пропагандировать безопасную езду в городе".

По его словам, на обучение будет выделен один учебный день, целиком. Сначала пару часов теоретической части, потом - практика. Для школ составили график. Обучать их будут в 13 дворцах творчества, расположенных рядом со станциями метро. Первая, или флагманская школа открылась 12 ноября во дворце творчества "Биберево", расположенного на улице Лескова.

Первыми ее учениками стали восьмиклассники соседней школы №1412. В школе 5 восьмых классов. Ребят разбили на группы по 25 человек. На теории преподаватель Александр Сиротенко, педагог-организатор центра творчества, спросил про опыт катания на самокатах. И увидел лес рук, хотя по ПДД им всем бы грозил штраф. Но преподаватель превратил урок в настоящую игру. Ребята самокат взвешивали, пытались столкнуть, высказывали предположения почему нельзя то или другое. С горящими глазами ребята пошли на тренировочную площадку. Под нее здесь выделен гимнастический зад, переоборудованные для уроков вождения в аналог городской территории, но с безопасным мягким напольным покрытием. На нем разложили "гранитные камни" из пластика - это преграды, поставили вешки-конусы - их нужно будет объезжать для отработки координации движений, а мягкие шлагбаумы изображают въезд в ворота и прочее. Есть здесь и пешеходный переход, а на парковочном месте стоит пять настоящих привычных желтых электросамоката. Первые пять человек получают одноразовые шапочки и каски безопасности.

"Сначала отталкиваемся ногой, едем как на обычном механическом самокате, - инструктирует Александр Сиротенко. - На следующем круге даем газ и едем". На втором круге одна из девушек зарулила в камни, другая сбилась с курса и спешилась перед пешеходным переходом. Третья промахнулась с коридором. "А вы смотрите и учитесь, пока сами не встали за руль", - наставлял педагог. Через несколько кругов девушки освоились и уже вовсю газовали. "Тяжело в первый раз, и территория маловата для маневра, - делится впечатлениями с "РГ" от первой в ее жизни поездки на самокате ученица Богдана Титова. - Но ничего, еще не вечер, научусь и тут рулить". Всего по правилам каждый ученик должен проехать не менее 25 кругов, выполняя различный комплекс упражнений. В конце получат сертификат о прохождении курса.

Еще одну ученицу, Ярину Калашникову летом учил кататься ее отец.

"Но здесь интереснее, я даже на теории для себя много нового узнала, например, что делать, если заехала в лужу. И самое интересное, почему опасно кататься вдвоем - это же прямо урок по физике. Не буду нарушать, - говорит ученица. - Жалко, что только день выдали, я бы весной обновила навыки катания".

Как рассказал руководитель сервиса "Яндекс" Леонид Ясиновский, основная задача этой школы - сделать поездки в городе на самокате безопасными.